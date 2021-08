Liga Sampedrina: renunciaron el vicepresidente y secretario tras el regreso de Hugo Cejas

El vicepresidente y el secretario de la Liga Sampedrina (LDS), Andrés Sánchez y José Gorosito respectivamente, renunciaron este martes a sus cargos luego de que la máxima autoridad, Hugo Cejas, levantó la licencia por tiempo indeterminado que solicitó tras ser condenado por violencia de género y presidió la sesión ordinaria del lunes por la noche.

“Habíamos quedado que el jueves iba a la reunión de presidentes. No consultó con nadie y anoche fue, se sentó en la mesa y dirigió la reunión. A mí esas cosas no me gustan y presenté mi renuncia”, dijo a La Opinión Sánchez quien formalizó su dimisión hoy.

El exjugador y dirigente de Banfield fue quien tuvo al mando la institución desde que Cejas se apartó por su problema con la Justicia. Anoche, ante la presencia de su superior, dejó el salón Pedro Barri: “Cuando llegó yo me levante y me fui. Él dijo que la causa que había terminado y los delegados no dijeron nada”.

Cejas junto a Gorosito, Sánchez, Jaime y Mastaglio en la Asamblea General Ordinaria 2020. Foto: La Opinión.

También renunció Gorosito, quien confirmó su alejamiento tras más de una década en la LDS en la que trabajó como designador de árbitros hasta que llegó a la Mesa Directiva. El exarquero referente de Defensores Unidos prefirió no “profundizar” en la cuestión y aclaró que su partida está “aparejada a muchas cosas”.

Sin ellos y Javier Di Nápoli de licencia, la LDS tiene sólo tres dirigentes activos: Cejas, el tesorero, Carlos Jaime; y el pro, Diego Mastaglio. El 26 de agosto en la LDS se convocó a presidentes de los clubes a una reunión en la que, aunque no está entre los temas previstos (es para tratar la Alianza San Pedro-Baradero, proyectos del Departamento de Fútbol Femenino y la creación del Departamento de Básquet), hay intenciones de referir a la cuestión para encontrar una solución y que las actividades de la institución puedan llevarse a cabo como hasta el momento.

El lunes Cejas se presentó en la LDS, levantó su licencia por tiempo indeterminado y presidió la sesión ordinaria de delegados en el salón Pedro Barri cinco meses después de que el 19 de marzo fue condenado por violencia de género a seis meses de prisión de ejecución condicional por agredir físicamente y amenazar a quien por entonces era su pareja.

El presidente de la Liga Deportiva Sampedrina, Hugo Cejas. Foto: Archivo La Opinión.

La máxima autoridad, que en los últimos cuatro meses se alejó de sus actividades como dirigente, se presentó por sus propios medios en la sede de Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez y, ante la sorpresa del resto de los integrantes de la Mesa Directiva y los delegados de los clubes, encabezó la reunión habitual de cada inicio de semana.

Con un breve discurso dijo a los presentes que cumplió con la Justicia, aunque de no haber apelado restaría un mes de condena porque la sentencia del Juzgado Correccional Nº 3 que conduce Luciana Díaz Bancalari tendría vigencia hasta el 19 de septiembre. También se lo obligó a someterse al control del Patronato de Liberados durante dos años y hacer tratamiento psicológico en un Hospital público.

En la reunión manifestó que la Justicia tiene sus tiempos en relación a la apelación que hizo sobre los hechos de los que lo hallaron responsable. Es decir, su situación procesal es similar a cuando solicitó la licencia porque el juez no resolvió ante su descargo.

Este martes el expolicía explicó en Radio Cuarentena por qué volvió a la presidencia de la LDS: “La causa está apelada y hasta que no salga la resolución no cumplo ninguna condena. Hasta que no salga la resolución, está en la Cámara de Apelaciones. Los tiempos de la Justicia son bastantes complicados, se retrasó mucho por la pandemia y mi causa que sale a juicio es del 2017”. Horas después la mesa coordinadora del Vacunatorio rompió lazos con la institución a través de un comunicado expresado en el grupo de WhatsApp por la referente Camila Caballero.

El primero de los hechos por los que el presidente de la LDS fue condenado por violencia de género ocurrió el 18 de junio de 2017 en el domicilio que compartía con su pareja. La fiscalía probó que la “golpeó con sus puños” y la amenazó de muerte. El siguiente ocurrió en septiembre: la tomó por el cuello, la amedrentó y le aplicó un golpe de puño a la altura de la sien que le provocó un traumatismo en la región maxilar superior izquierda.

Antes y después de ambos sucesos la mujer denunció diversas situaciones de las que fue víctima, todas de suma gravedad. En su descargo en Sin Galera tras revelarse que había sido condenado, Cejas dijo que “nunca” agredió a la mujer aunque la Justicia determinó que es penalmente responsable.