José Gorosito renunció a la Liga Sampedrina: “Estamos dejando una mala imagen a la sociedad”

José Gorosito renunció el martes a su cargo de secretario de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) luego de que Hugo Cejas levantó su licencia a la presidencia que pidió tras ser condenado por violencia de género y se mostró dolido por la situación: “Mi salida es irrevocable porque estamos dejando una mala imagen a la sociedad. Le dije a él que hasta que no resolviera la situación no podía volver, y volvió. Me sentí muy mal, Cejas es mi amigo pero las cosas institucionales son otras y la liga es una institución de prestigio a la que tenemos que poner a la altura de las circunstancias”.

“Habíamos quedado en tener una reunión que no ocurrió. Se presentó el día lunes sin haber hablado con la Comisión Directiva. No nos olvidemos que la Liga Deportiva Sampedrina es una institución, nosotros somos personas que estamos de paso. Creo que merecíamos saber de boca de él que iba a volver, comunicándolo en una reunión entre todos los pares”, detalló en Radio Cuarentena sobre el motivo que derivó en su partida de la Mesa Directiva.

El dirigente de Defensores Unidos manifestó que “cada uno tiene su posición y su forma de pensar” y dejó en claro que la institución está por encima de todos: “Somos personas que administramos pero también tenemos nuestro funcionamiento. Creo que hay que respetar las instituciones. Cuando no se respetan, se pierden los valores. Quiero que la gente sepa que la liga es más que las personas”.

Gorosito y Sánchez renunciaron a la Liga Sampedrina. Foto: La Opinión.

Gorosito sostuvo que no fue “valiente” al renunciar sino que lo hizo porque es “consciente de lo que está pasando”. “No es valentía ni nada por el estilo. Soy una persona que tengo 53 años en el deporte y siempre la palabra para mí ha sido más sagrada que cualquier cosa. Habíamos hablado con Cejas que íbamos a tener una reunión y no la tuvimos, él la hizo unipersonal”, añadió.

Junto a él formalizó su su salida el vicepresidente, Andrés Sánchez. El tesorero, Carlos Jaime, aclaró este miércoles que renunciaron todos los integrantes de la Mesa Directiva y que la reunión del jueves con presidentes de los clubes será determinante porque en caso de que la máxima autoridad, condenado en primera instancia por violencia de género contra su expareja a seis meses de prisión, deje el cargo por licencia o renuncia, los directivos pueden dar marcha atrás en su determinación.

Gorosito, parado en una reunión en el salón Pedro Barri de la Liga Sampedrina. Foto: La Opinión.

“No he tenido contacto con los clubes. No sé si se va a hacer o no la reunión porque yo hoy me encuentro alejado de la liga. Llegué a la liga por el club Defensores Unidos que no está para nada de acuerdo con lo hecho por Hugo Cejas. Por comentarios que tengo, Paraná no está conforme y otros clubes tampoco, así que no puedo decir que es lo que va a pasar”, reconoció Gorosito.

El exsecretario destacó que durante la gestión “se hicieron muchos avances” y lograron que la liga sea “deportiva” y no “futbolística”. Por eso, recalcó: “Si no nos respetamos entre nosotros, la imagen no es la mejor. Si no se respetan las instituciones, no se respeta nada”.