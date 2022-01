Sampedrinos protagonistas en la segunda división del fútbol argentino: el torneo 2022 tendrá cinco representantes

Tras la salida de Sebastián Ramírez de Huracán, San Pedro se quedó sin representantes en la Liga Profesional (LP) pero tendrá cinco, entre ellos propio volante, en la segunda categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Primera Nacional.

Tomás Oneto sigue en All Boys, donde recientemente renovó su contrato hasta diciembre de 2022, y Matías Budiño en Quilmes. En el último campeonato el defensor fue una fija, como central o lateral por la derecha, en la formación inicial del Albo, que no tuvo una buena performance y quedó lejos de los puestos de vanguardia y de la lucha por subir a la elite.

El arquero, por su parte, renovó su préstamo con opción de compra también hasta diciembre de 2022. Tras la salida de Rodrigo Saracho -pasó a Barracas Central, que le ganó la final del Reducido al Cervecero por el segundo ascenso en la temporada anterior-, el joven de 26 años peleará la titularidad con Martín Perafán.

Tomás Oneto y Matías Budiño siguen en la Primera Nacional.

Ramírez dejó el Globo tras renovar su contrato y emigró a San Martín de San Juan, donde no sigue Leonardo Corti. Sin lugar en el Globo de Frank Darío Kudelka, que cuando regresó a las prácticas lo hizo entrenar con la reserva, tres clubes se interesaron en los servicios del sampedrino. El más interesado de ellos fue el Santo cuyo ayudante de campo del cuerpo técnico liderado por Luigi Villalba, Bruno Quinteros, lo conoce de su paso por las inferiores de River Plate cuando todavía era un niño.

En el último certamen de la Liga Profesional (LPF), Ramírez casi no tuvo participación en Huracán y sólo fue titular en una ocasión, en el triunfo en la 17ª fecha del Torneo Socios ante Banfield 4 a 1. Cuando no estuvo lesionado, Kudelka lo dejó afuera de la convocatoria en la mayoría de las veces y en las que fue al banco de suplentes, no entró o lo hizo pocos minutos aun cuando demostró un buen rendimiento en un equipo que terminó el campeonato octavo porque mejoró en las últimas jornadas.

Sebastián Ramírez renovó su vínculo con Huracán antes de irse a San Martín. Foto: Prensa Huracán.

Los hermanos Nouet completan la legión sampedrina en la Primera Nacional. Francisco sigue en Villa Dálmine de Campana mientras que Matías se incorporó a Güemes de Santiago del Estero, donde firmó un vínculo hasta fines de este año.

El delantero regresa a la división en la que tiene experiencia en el Violeta y el Cervecero. En Campana fue goleador y figura del equipo que dirigió Sergio “Huevo” Rondina y quedó a las puertas de disputar una promoción por el ascenso a la elite de Argentina.

Matías Nouet tuvo un 2021 soñado en lo personal y colectivo. El atacante formado en el fútbol infantil de Racing y el Albirrojo fue campeón en la B Metropolitana y obtuvo un histórico ascenso a la Primera Nacional siendo clave en dichos logros porque marcó 12 goles en el año de los cuáles siete fueron en el Clausura que su elenco ganó y clasificó a la final frente a Colegiales. A su vez, fue uno de los tres jugadores del conjunto de Jáuregui que más partidos disputó en la temporada (31 de 34 posibles).

En la segunda ronda del certamen del año pasado San Pedro tuvo siete jugadores distribuidos en clubes de la ex-B Nacional: Francisco Nouet y Diego Pérez en Villa Dálmine; Oneto en All Boys, Leonardo Corti en San Martín de San Juan, Matías Budiño en Quilmes, Juan Cruz Nadal en Mitre de Santiago del Estero y Julián Cappelletti en Atlanta.

Sin embargo, de ellos sólo Nouet y Oneto contaban con minutos fehacientes en sus respectivos equipos. El resto, todos arqueros, no eran titulares y algunos ni siquiera tuvieron minutos.

La temporada 2022 de la Primera Nacional comenzará el 13 de febrero. Los 37 equipos se enfrentarán todos contra todos a una rueda y el campeón ascenderá directamente a la Liga Profesional. Del cuarto al 13° jugarán una instancia de eliminación directa de la que los cinco vencedores pasarán a la siguiente ronda, donde aguarda el tercero. De ella, los tres ganadores irán a las semifinales, en la que esperará el segundo del torneo.