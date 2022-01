Sebastián Ramírez jugará en San Martín de San Juan, donde ya no está Leonardo Corti

Sebastián Ramírez, que no será tenido en cuenta en Huracán para la Copa de la Liga 2022, jugará la temporada entrante en la Primera Nacional en San Martín de San Juan, donde no continúa Leonardo Corti.

El volante formado en El Porvenir viajará en los próximos días a Cuyo para incorporarse al plantel que hace la pretemporada desde el 3 de enero de cara al certamen que arrancará en febrero.

Sin lugar en el Globo de Frank Darío Kudelka, que cuando regresó a las prácticas lo hizo entrenar con la reserva, tres clubes se interesaron en los servicios del sampedrino. El más interesado de ellos fue el Santo cuyo ayudante de campo del cuerpo técnico liderado por Luigi Villalba, Bruno Quinteros, lo conoce de su paso por las inferiores de River Plate cuando todavía era un niño.

También la Comisión Directiva del Verdinegro tenía interés en Ramírez por lo que en las próximas horas se concretará su arribo a la entidad para ocupar la vacante sampedrina que dejó Corti.

Leonardo Corti en San Martín de San Juan. Foto: Tiempo de San Juan.

“Tomate” acabó su contrato el 31 de diciembre de 2021 y no lo renovó porque no hubo acuerdo entre las partes, informó Diario de Cuyo. Así, dejó el club tras 12 años -llegó a mediados de 2009 desde 9 de Julio de Rafaela- en los que mayoritariamente fue suplente pero se ganó el cariño de los hinchas sanjuaninos. El arquero de 40 años fue parte de las promociones por el ascenso a primera división contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en 2011 y Rosario Central en 2014.

Según trascendió, a Corti le ofrecieron continuar en San Martín de entrenador de arqueros. Sin embargo, con la intención de continuar en actividad podría acordar su incorporación a Peñarol de San Juan, elenco que milita en el Federal A.

En el último certamen de la Liga Profesional (LPF), Ramírez casi no tuvo participación en Huracán y sólo fue titular en una ocasión, en el triunfo en la 17ª fecha del Torneo Socios ante Banfield 4 a 1. Cuando no estuvo lesionado, Kudelka lo dejó afuera de la convocatoria en la mayoría de las veces y en las que fue al banco de suplentes, no entró o lo hizo pocos minutos aun cuando demostró un buen rendimiento en un equipo que terminó el campeonato octavo porque mejoró en las últimas jornadas.