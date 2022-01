Matías Nouet vuelve a la Primera Nacional: se sumó a Güemes de Santiago del Estero y tuvo su primer entrenamiento

Matías Nouet regresó a la segunda categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) porque, tras despedirse de Flandria, este miércoles se incorporó Güemes de Santiago del Estero y tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros del plantel que se prepara para la temporada entrante de la Primera Nacional.

El sampedrino de 28 años -próximo a cumplir 29- firmará un vínculo hasta diciembre de 2022 con el sexto club de su carrera, tras formarse y debutar en la primera de Paraná, tener sus primeros partidos en el profesionalismo en Villa Dálmine de Campana y pasar por Quilmes y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El delantero tiene experiencia en la ex-B Nacional con el Violeta y el Cervecero. En Campana fue goleador y figura del equipo que dirigió Sergio “Huevo” Rondina y quedó a las puertas de disputar una promoción por el ascenso a la elite de Argentina.

El lunes, antes de viajar a Santiago del Estero, Nouet se despidió del Canario porque no renovó su vínculo que se venció el año pasado: “Hoy me toca despedirme de este hermoso club, quiero agradecerles a cada uno de los canarios, especialmente a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, utileros, cancheros, absolutamente a todos. Me llevo grandes amigos y hermosos recuerdos, nada más lindo que despedirme campeón y ascendiendo a la B Nacional. Será un hasta luego canario querido”.

Matías tuvo un 2021 soñado en lo personal y colectivo. El atacante formado en el fútbol infantil de Racing y el Albirrojo fue campeón en la B Metropolitana y obtuvo un histórico ascenso a la Primera Nacional siendo clave en dichos logros porque marcó 12 goles en el año de los cuáles siete fueron en el Clausura que su elenco ganó y clasificó a la final frente a Colegiales. A su vez, fue uno de los tres jugadores del conjunto de Jáuregui que más partidos disputó en la temporada (31 de 34 posibles).

Por lo hecho, La Opinión lo incluyó en el sexto puesto (lo compartió con el basquetbolista Franco Amigo) en el ranking de los mejores deportistas de San Pedro del 2021.

Matías Nouet con el trofeo de Flandria campeón de la B Metropolitana 2021.

El Club Atlético Güemes ascendió desde el Federal A a la Primera Nacional en 2020 y el año pasado disputó su primer torneo en la segunda división. El Gaucho acabó quinto en la zona B y quedó muy cerca del Reducido.

Para el futuro certamen la institución santiagueña sumó varios refuerzos, además del futbolista de San Pedro: llegaron Enzo López, Marcos Fernández, Claudio Salto, Arian Pucheta, Tomás Assennato, Joaquín Papaleo, Gabriel Lazarte, Ramón Lentini, Facundo Melivillo, Iván Serrano y Sebastián Olivarez. También se fueron otros tantos.

El campeonato de la Primera Nacional comenzará el 13 de febrero. Los clubes se enfrentarán todos contra todos a una rueda y el campeón ascenderá a la Liga Profesional. Del cuarto al 13° jugarán una instancia de eliminación directa de la que los cinco vencedores pasarán a la siguiente ronda, donde aguarda el tercero. De ella, los tres ganadores irán a las semifinales, en la que esperará el segundo del torneo.