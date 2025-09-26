"Con los niños, no": autoconvocados concentraron frente a la Comisaría y marcharon para pedir justicia

San Pedro Country Music Festival: Primera jornada del multitudinario festival

Los concejales electos por La Libertad Avanza presenciaron la sesión

Detuvieron en Baradero a un hombre que fue denunciado por abuso sexual de menores el fin de semana



El Concejo aprobó su presupuesto 2026: 948 millones para sueldos y 63 millones para todo lo demás

Bebidas alcohólicas: curiosidades, mitos, historia y riesgos de consumo

Continúa la rifa solidaria para ayudar al jardín 917 de Los Aromos.

Este es el cronograma de pago a jubilados y pensionados del IPS

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante el Instituto de Previsión social de la Provincia de Buenos Aires cobrarán el lunes 29 ( todas las terminaciones de pensiones sociales y jubilados con DNI terminados en 0,1,2 y 3 y el martes 30 de septiembre los restantes (4,5,6,7,8 y 9)

CLIMA:

Día soleado, 22° de temperatura máxima, probabilidad de lluvias avanzada la noche. Viento del sector Noreste.

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1366

Almafuerte y Juan B. Justo

