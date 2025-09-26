Lo que importa - Viernes 26 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
"Con los niños, no": autoconvocados concentraron frente a la Comisaría y marcharon para pedir justicia
San Pedro Country Music Festival: Primera jornada del multitudinario festival
Los concejales electos por La Libertad Avanza presenciaron la sesión
Detuvieron en Baradero a un hombre que fue denunciado por abuso sexual de menores el fin de semana
El Concejo aprobó su presupuesto 2026: 948 millones para sueldos y 63 millones para todo lo demás
Bebidas alcohólicas: curiosidades, mitos, historia y riesgos de consumo
Continúa la rifa solidaria para ayudar al jardín 917 de Los Aromos.
Este es el cronograma de pago a jubilados y pensionados del IPS
Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante el Instituto de Previsión social de la Provincia de Buenos Aires cobrarán el lunes 29 ( todas las terminaciones de pensiones sociales y jubilados con DNI terminados en 0,1,2 y 3 y el martes 30 de septiembre los restantes (4,5,6,7,8 y 9)
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado, 22° de temperatura máxima, probabilidad de lluvias avanzada la noche. Viento del sector Noreste.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Pellegrini 1366
Almafuerte y Juan B. Justo
—--------------------------
El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.
Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo
Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Espera el llamado de Lilí y ganá.
Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.
• incorporate a La Guía Club 3329 569378
-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes
-También en Tik Tok y Facebook
-Siempre atentos en el 4-20-100
-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.
-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
—------------------------------------------------
Auspician Lo Que Importa:
Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión