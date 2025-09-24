El Instituto de Previsión Social (IPS) abonará los haberes correspondientes a septiembre a jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires entre el lunes 29 y el martes 30 del corriente mes.

Según el cronograma por terminación de número de DNI, en el primer turno del lunes 29 de septiembre cobrarán los titulares del beneficio con números 0, 1, 2 y 3.

Respecto a las pensiones no contributivas se abonará el mismo lunes a quienes posean todas las numeraciones.

El martes 30 de septiembre será el turno de quienes posean documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago para quienes cobran por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

