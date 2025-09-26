Este viernes, a partir de las 12.00, comienza la primera de las tres jornadas del San Pedro Country Music Festival, que tendrá lugar en el Paseo Público municipal, con entrada libre y gratuita.

Ads

Con 70 shows previstos, más de 800 artistas pasarán por el escenario Indio Peralta en la vigésima edición del evento de música country más importante del país.

La multitudinaria fiesta contará con servicio de cantina administrada por el club Independencia, stands gastronómicos, feria de artesanos y emprendedores y merchandising oficial del evento.

Ads

The Olders abrirá la nueva edición, a las 12.00 y luego pasarán por el escenario Old Richard & His Band, a las 12.25 - Los Grillos RNR, a las 12.50 - The Nashville Rebels, a las 13.15 - Marcos Lenn, a las 13.40 - Johnny Boy and The Dancing Crickets, a las 14.05.

Los Solitarios, a las 14.30 - No Way, a las 14.55 - Los Rodman, a las 15.20 - Jere Sills y las Liebres, a las 15.45 - Rana Ramponi, a las 16.10 - Cosmofábrica Country, a las 16.35 - Bluesberry Band, a las 17.00 - Lajtavary Family Band, a las 17.25 - San Folk, a las 17.50.

Ads

La Taba Country, a las 18.15 - Sierra Ferrets, a las 18.40 - Frank Jacket y los de Río Seco, a las 19.05 - King Bee, a las 19.30 - Pelvis, a las 19.55 - Tinta de Uba, a las 20.20 - Greentongues Freak Folk Music, a las 20.45 - Rock & Rule Swing Band, a las 21.10 - Naty Bravo, a las 21.45 - Far West, a las 22.15.

La organización informó que el cronograma y sus horarios están “sujetos a cambios y cancelaciones" debido a las condiciones climáticas.

Puede interesarte