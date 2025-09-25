Continúa la rifa solidaria para ayudar al jardín de Los Aromos
La comunidad educativa busca reunir fondos destinados a mejoras edilicias y la compra de insumos. El valor del número es de 5000 pesos y ya se pueden adquirir comunicándose con las organizadoras. Sortearán los premios el 18 de octubre. Si querés colaborar comunicate al 3329 640098 o al 3329 616888.
