Este jueves, en la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante tras las elecciones legislativas del 7 de septiembre, los ediles electos por La Libertad Avanza se hicieron presentes en el recinto.

Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso, electos en ese orden en la lista que representó a Javier Milei en San Pedro, se sentaron en el público, junto a las pocas personas que suelen ir al Salón Dorado para la ocasión.

Desde allí siguieron las alternativas de un orden del día con pocos expedientes, entre ellos una ordenanza para crear un programa para cuidar el agua.

Además, fuera del orden del día fue tratado el anteproyecto de presupuesto del Concejo, que fue aprobado por unanimidad y volvió a dejar fijado para el año que viene que los concejales de San Pedro cobrarán el máximo posible de dieta permitido por ley orgánica.

Una de las perlitas de la participación de los ediles electos la protagonizó Martín Rivas, concejal que accedió a la banca en la boleta que en 2023 llevó a Ariel Rey como candidato a intendente, aunque llegaron distanciados al día de la elección tras diferencias en plena campaña.

Rivas contó que al arribar estiró su mano para saludar a Rey, pero él no le respondió, tras lo que el concejal intercambió palabras con Panatteri y González para luego ubicarse en su banca.

Desde allí, cuando le tocó hacer uso de la palabra por primera vez en el marco de la sesión, celebró la presencia de los concejales electos entre el público que se acercó a presenciar la actividad legislativa.

