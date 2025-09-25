Este jueves, alrededor de las 17.30, familiares y allegados a víctimas de abuso sexual infantil concentraron y reclamaron por justicia, frente a la Comisaría local, para luego marchar hasta la sede de Fiscalía, en Belgrano al 900.

Ads

Bajo la consigna "Con los niños, no", los autoconvocados pidieron la detención para el hombre de 40 años que está acusado de abusar sexualmente de una chica de 12 años, y de escapar tras ser descubierto por la hermana de la víctima.

La madre y la abuela de dos de las víctimas llegaron acompañadas por familiares y amigos y pidieron el arresto del acusado, sobrequien, por el momento, no pesa una orden de detención, a la espera de pericias y declaraciones bajo el sistema de cámara Gesell.

Ads

“Es un monstruo y tiene que aparecer, no tiene que salir nunca más”, expresó una de las presentes a La Opinión.

La familiar de una de las víctimas confirmó que el 3 de octubre comenzarán con las pericias correspondientes para la declaración en cámara Gesell y que ya practicaron los exámenes médicos en las menores.

Ads

“Era su papá, la protegíamos de cualquiera cuando el monstruo era su propio padre”, concluyó entre lágrimas la madre de una de las denunciantes.

El pasado sábado, la hermana de una de las víctimas denunció que al llegar a la casa de su madre encontró a su padrastro desnudo y en situación de abuso.

El lunes, dos nuevas denuncias fueron radicadas contra el mismo hombre por situaciones de características similares.

Ads