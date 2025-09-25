Detuvieron en Baradero a un hombre que fue denunciado por abuso sexual de menores el fin de semana
La Comisaría de la Mujer local recibió la denuncia el mismo día en que fue denunciado el hombre de 40 años acusado de abusar de una nena de 12. En este caso, el imputado tiene 37 y las víctimas, hijas de su pareja, 7 y 12 años.
Personal policial de la DDI detuvo este jueves en Baradero a un albañil de 37 años acusado de abusar sexualmente de las hijas de su pareja, de 7 y 12, domiciliadas en San Pedro.
La investigación estableció que el imputado trabajaba en una obra en construcción en la vecina ciudad, por lo que fueron a apresarlo allí.
Había sido denunciado el sábado, el mismo día en el que denunciaron a un hombre de 40 años por abusar de su hijastra de 12, en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Fiscalía consideró que los elementos de prueba eran suficientes para pedir la detención del sujeto y el Juzgado de Garantías lo avaló, por lo que emitió la orden para que la DDI lo ponga a disposición de la Justicia.
La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal.
La denunciante dejó asentado que el acusado abusaba reiteradamente de sus hijas cuando ella se iba a trabajar y quedaban bajo su cuidado. Una serie de pericias permitieron establecer pruebas suficientes para la detención.
El imputado fue detenido en una obra en construcción de calle Saavedra entre Jujuy y Anastasi, en Baradero, y fue trasladado a la dependencia policial a la espera de la indagatoria en Fiscalía.
