Personal policial de la DDI detuvo este jueves en Baradero a un albañil de 37 años acusado de abusar sexualmente de las hijas de su pareja, de 7 y 12, domiciliadas en San Pedro.

La investigación estableció que el imputado trabajaba en una obra en construcción en la vecina ciudad, por lo que fueron a apresarlo allí.

Había sido denunciado el sábado, el mismo día en el que denunciaron a un hombre de 40 años por abusar de su hijastra de 12, en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Fiscalía consideró que los elementos de prueba eran suficientes para pedir la detención del sujeto y el Juzgado de Garantías lo avaló, por lo que emitió la orden para que la DDI lo ponga a disposición de la Justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal.

La denunciante dejó asentado que el acusado abusaba reiteradamente de sus hijas cuando ella se iba a trabajar y quedaban bajo su cuidado. Una serie de pericias permitieron establecer pruebas suficientes para la detención.

El imputado fue detenido en una obra en construcción de calle Saavedra entre Jujuy y Anastasi, en Baradero, y fue trasladado a la dependencia policial a la espera de la indagatoria en Fiscalía.

