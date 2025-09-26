El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves el anteproyecto de presupuesto para el cuerpo para el año 2026, expediente que deberá sumar el Gobierno a su cálculo de recursos y gastos para el año que viene, que luego tratarán los ediles, con la nueva composición tras las elecciones.

Los 17 concejales presentes —Lafalce no estuvo en la sesión— levantaron la mano para aprobar una confección del presupuesto calculado según la fórmula que implica sumar el total del costo de las dietas más el 50 por ciento.

Una vez más, el Concejo mantuvo el cálculo de la dieta en el máximo posible: 3,5 veces el sueldo mínimo de un trabajador municipal.

El presupuesto total asciende a 1.012.370.600,74 pesos. Según el anteproyecto aprobado, de ese monto unos 948.410.977,03 corresponden a los gastos en personal, que implican dietas y sueldo de los funcionarios políticos (secretario y subsecretario legislativos) y del personal de planta, con bonificaciones, antigüedad y asignaciones familiares.

Así, el gasto en personal se lleva alrededor del 93,7 por ciento de los recursos que tendrá disponible el HCD el año que viene. Para todo lo demás contará con apenas 63.959.623,71 pesos.

Ello contiene 24,9 millones en "bienes de consumo"; 29 millones en mantenimiento, servicios técnicos, reparaciones; y 10 millones para maquinaria y equipamiento.

El total de las dietas, según el cálculo con el que se confeccionó el presupuesto, asciende a 647.913.733,82 pesos, lo que significa un promedio de

37.495.207.43 pesos por año por edil.

Son 2.884.246,72 promedio por mes, incluido aguinaldo, por concejal.

Durante la sesión, el único que pidió la palabra fue el concejal del bloque Vecinos de San Pedro, ex La Libertad Avanza, Mauro de Rosa. Lo hizo para destacar que este año se haya presentado el anteproyecto en tiempo y forma, tras quejarse el año pasado de su extemporaneidad y la prórroga correspondiente.

Nadie más hizo uso de la palabra en el recinto y la votación fue unánime entre los 17 presentes para aprobar el anteproyecto de presupuesto confeccionado por el presidente saliente, Pablo Vlaeminck.

