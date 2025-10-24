Recursos Humanos del Vea se reunió con el Gobierno y el Sindicato de Comercio por el cierre de la sucursal San Pedro

Ads

La Rueda Beach: finalizan las obras en la pileta y preparan la apertura del restaurante

Antes de las elecciones, sesión exprés en el Concejo: dos expedientes en 16 minutos

Ads

Alrededor de las 7 de la mañana una unidad del cuerpo de bomberos concurrió ante un llamado de emergencia por el vuelco de un vehículo a la altura del Km. 154 en el carril Rosario- Buenos Aires de la Ruta 9,

Juan Ignacio Cremona expone su obra "Todo lo pequeño", en la Casa de la Cultura del SEC

Ads

Torneo Regional Federal Amateur: Paraná mereció más pero no pasó del empate en su debut en el certamen

Servicios Sanitarios habilitó un número de WhatsApp para reclamos por cloacas rebalsadas y pérdidas de agua

Los mágicos libros de Zeque Bracco en PosData: "Hipo no nada", “El perro de arena” y “El Señor G”

Ads

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

—------------------------------

CLIMA:

Lluvias durante toda la jornada, 23° la temperatura máxima, viento del sector Norte. Mañana sábado lluvias débiles al inicio de la jornada y mejorando por la tarde con 22° de máxima y viento del Sur.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Dr. Casella 500

San Martín 665

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Mandá tu reporte por whatsapp al 3329 479958

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

- incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti, La Delfina restó.