El Concejo Deliberante sesionó este jueves a pocos días de las elecciones legislativas nacionales. Fue una sesión exprés, de apenas 16 minutos, con dos expedientes tratados.

Antes, entraron formalmente una solicitud ciudadana para la creación de un espacio de contención, capacitación e inclusión social para egresados de la Educación Especial y otro de los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio relacionado con la protección del humedal y la costa.

Los proyectos que tuvieron tratamiento fueron apenas dos, aprobados sin debate.

Uno fue un pedido de informe de Rivas sobre la infraestructura eléctrica, que fue leído por completo en la sesión porque hubo que hacerle modificaciones relevantes.

El autor del expediente y la concejala oficialista Candelaria Cuscuela se refirieron al tema, que pone énfasis en el proceso tendiente a la instalación de la estación transformadora San Pedro Industrial.

El otro expediente fue un proyecto de resolución para respaldar a familias de pacientes con discapacidad y a los prestadores, en el marco de los reclamos al presidente Javier Milei por la ley de emergencia para el sector.

Impulsado por Mauro de Rosa, presidía un bloque que respondía a Milei pero ya se había expresado contra las políticas de discapacidad como padre de un chico hipoacúsico, fue acompañado por el resto de los bloques políticos.

Por ello fue aprobado por unanimidad. De Rosa y Soledad Llull fueron los voceros. En ambos casos pusieron de relieve las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad en el contexto actual y cuestionaron al Gobierno nacional.

