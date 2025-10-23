Servicios Sanitarios dispuso un número de teléfono para recibir y responder a reclamos, dudas y quejas de los vecinos.

Durante su reportaje en Sin Galera, el secretraio de Servicios Públicos, Adrián Devito, había anunciado que tomarían esa medida para acercarse a la realidad de los sampedrinos.

Entrevistado por Lilí Berardi, el funcionario explicó que el propósito es "generar un número de reclamos" que permita registrar cada caso en particular.

Falta de agua, caños rotos, cloacas rebalsadas y cualquier otra problemática que implique la intervención de Obras Sanitarias puede reportarse a través del WhatsApp: 3329 337673.

El canal de comunicación es sólo para mensajes de texto, es decir que no responderán ni registrarán reclamos que sean enviados a través de audios, imágenes o videos.

“Cada reclamo será registrado y se entregará un número de seguimiento para que el ciudadano pueda consultar el estado de su gestión”, informaron.

"Este canal busca facilitar la comunicación y mejorar la respuesta ante las necesidades y pedidos de la comunidad", refirieron desde la Municipalidad.

