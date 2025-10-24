José Ignacio Cremona expone su obra "Todo lo pequeño", en la Casa de la Cultura del SEC
La muestra del artista sampedrino estará disponible hasta el 15 de noviembre, de lunes a sábados en la sala ubicada en Mitre 455. La entrada es libre y gratuita.
El sampedrino, José Ignacio Cremona, presenta su obra con una muestra que une literatura, ilustración y sonido, en la sala Fabián Miranda, del Sindicato de Empleados de Comercio.
Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el artista trabaja como docente de Literatura en una escuela secundaria del barrio Mugica, donde promueve la creatividad como herramienta de transformación social.
Cremona expuso sus obras en la Fundación Bilbao Arte, de España y en la Casa Nacional del Bicentenario, entre otros espacios.
Su trabajo como ilustrador fue publicado por editoriales como Alfaguara, Páginas de Espuma, Dum Dum y En el Margen. Además, colaboró en la creación de tapas de discos.
La muestra estará disponible hasta el 15 de noviembre y podrá recorrerse los lunes de 20.00 a 21.00; martes de 18.00 a 21.00; miércoles de 20.00 a 21.00; jueves de 20.00 a 21.40; viernes de 18.00 a 21.00 y sábado de 18.00 a 21.00, en la Casa de la Cultura ubicada en Mitre 455.
