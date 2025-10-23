La situación del supermercado Vea mantiene en incertidumbre a los alrededor de 30 empleados que aguardan una notificación formal respecto del cierre de la sucursal San Pedro de esa cadena de la firma Cencosud, decisión que tendría confirmación formal la semana que viene.

Ante las preocupaciones expresadas a la empresa por el Gobierno municipal y el Sindicato de Comercio, el gerente de Relaciones Laborales de Cencosud, Javier Santos, estuvo en San Pedro para reunirse con autoridades y dialogar sobre la situación.

El secretario general del Sindicato de Comercio, Marcelo Mosteiro, informó a La Opinión que el domingo por la noche recibió un llamado para acordar una reunión que tuvo lugar el lunes.

Santos llegó al encuentro acompañado por otra persona. Lo esperaban Mosteiro, su segundo, Julián Díaz, un asesor legal del sindicato y el secretario de Gobierno municipal, Martín Baraybar, en representación del intendente Cecilio Salazar.

En la reunión les informaron que la decisión de cerrar la sucursal local sería confirmada formalmente a los trabajadores la semana que viene y les garantizaron que todos van a percibir la indemnización por despido sin justa causa, como establece la ley vigente.

"Tenemos que esperar definiciones", dijo Mosteiro e informó que el Sindicato de Comercio se puso a disposición de todo el personal —aunque apenas dos están sindicalizados— para los trámites que hagan falta. "La empresa tienen que notificar a los trabajadores", señaló.

Entre las razones para tomar la decisión les invocaron alto costo del alquiler del edificio, que pasaría de 18 millones de pesos a casi el doble, y una caída del consumo que se vio reflejado en un déficit del 15 por ciento de las ventas, "desde que está esta política económica", le refirieron a Mosteiro.

Este jueves, el Centro de Comercio de San Pedro expresó su “profunda preocupación por el cierre de la sucursal local del supermercado Vea" y advirtió que tendrá consecuencias en todo el entramado comercial de la ciudad.

