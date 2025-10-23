Por Zeque Bracco*

“Hipo no nada”, “El perro de arena” y “El Señor G” son los libros recomendados de octubre.

¡Hola! ¡Hola! Traje para compartir “Hipo no nada” . Una obra genial de Pablo Bernasconi y sus colagge hermosos. Hipo es un hipopótamo se sabe gigante y considera que hay un montón de cosas que no puede hacer, por su tamaño, le parece que eso lo limita, que es algo que lo deja fuera de la diversión, y va a ir sumando frustraciones hasta que va a descubrir que en realidad hay una forma de ser que es ser como él es, que es encantador y que es nadar como un hipopótamo, y ahí va a sentir toda su libertad, todo su universo, que se le abre y le permite ser feliz a su manera. Una genialidad, ojalá lo disfruten como nosotros.

“El perro de arena”. Hermoso libro. Dos primas, un verano y una cámara de fotos, y la distancia, que está resuelta en cartas. Aparece la cuestión de todos los días, que en este caso va a tener forma de un perro, que va a ir ocupando esas cartas, llenas de otras cosas. Es un libro hermoso sobre el tiempo, sobre el crecer, sobre lo efímero. Lindo libro, ojalá lo disfruten como nosotros.

Traje para compartir “El Señor G”, hermoso libro, de mi ilustrador favorito, en su doble faceta de ilustrador y autor integral. En este caso el Señor G, es una historia chiquitita, es alguien más, que simplemente planta un árbol donde parecía ser un desierto, y lo que al principio eran todo burlas, después se va a convertir en una fiesta. Un libro bellísimo, con su tradicional ritmo, con mucho gag visual, con mucho humor blando, con mucha caída. Un librazo de Gustavo Roldán.

*PosData es la librería especializada en libros ilustrados que llevan adelante Zeque, Sofía y Camilo, la familia Bracco-Fucci, ubicada en Saavedra 45. Instagram: @posdatalibros

