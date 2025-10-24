Paraná hizo su estreno en el Torneo Regional Federal Amateur este jueves por la noche ante Regatas de San Nicolás en el Jorge Delfor Suárez.

En un partido plagado de intensidad por parte de ambos equipos, el resultado final fue un empate sin goles, aunque el Albirrojo mereció un poco más que los nicoleños por lo hecho en el segundo tiempo, donde tuvo dos ocasiones claras de gol en los pies de Carlos Pascual y de Valentín Ramos.

Como se especulaba en la previa, Regatas puso en cancha a Emiliano Vecchio, su flamante refuerzo para afrontar este certamen, además de contar con otras individuaalidades como las del experimentado delanteroJuan Cruz Varas y el desquilibrante Lautaro Principiano y mostró algunos destellos, se topó con un Paraná firme y sólido que le anuló todas las virtudes.

Con Vecchio en cancha, Regatas no se pudo lucir en San Pedro.

Ahora se viene un partido trascendental para los sampedrinos, que visitan a La Emilia en la próxima fecha mientras que Regatas quedará libre.

