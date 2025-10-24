Torneo Regional Federal Amateur: Paraná mereció más pero no pasó del empate en su debut en el certamen
El Albirrojo igualó 0 a 0 ante Regatas de San Nicolás en su presentación en el Regional. En la próxima fecha, visita a La Emilia, que también buscará su primer triunfo enel torneo.
Paraná hizo su estreno en el Torneo Regional Federal Amateur este jueves por la noche ante Regatas de San Nicolás en el Jorge Delfor Suárez.
En un partido plagado de intensidad por parte de ambos equipos, el resultado final fue un empate sin goles, aunque el Albirrojo mereció un poco más que los nicoleños por lo hecho en el segundo tiempo, donde tuvo dos ocasiones claras de gol en los pies de Carlos Pascual y de Valentín Ramos.
Como se especulaba en la previa, Regatas puso en cancha a Emiliano Vecchio, su flamante refuerzo para afrontar este certamen, además de contar con otras individuaalidades como las del experimentado delanteroJuan Cruz Varas y el desquilibrante Lautaro Principiano y mostró algunos destellos, se topó con un Paraná firme y sólido que le anuló todas las virtudes.
Ahora se viene un partido trascendental para los sampedrinos, que visitan a La Emilia en la próxima fecha mientras que Regatas quedará libre.
