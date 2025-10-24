En la mañana de este jueves, los titulares del predio de La Rueda Beach abrieron el complejo para recorrerlo, mostrar el avance de sus obras y contar los proyectos a futuro.

El lugar ya recibe a turistas los fines de semana y también se prepara para brindar actividades a grupos de niños que llegan a la ciudad por su viaje de egresados.

Además, confirmaron que en los próximos días ya estará funcionando pileta que se construyó sobre el lado municipal y que la parrilla, donde funcionaba antes el reconocido restaurante ‘’La Rueda'', abrirá sus puertas

La obra de la pileta se encuentra en su etapa final.

La recorrida contó con la presencia de Cecilio Salazar que mostró su conformidad con el proyecto que lleva adelante Jara Emprendimientos, y dijo que ‘’este es el camino'' para ‘’revalorizar'' el turismo, a pesar de que la economía ‘’sufre el cruel y salvaje ajuste del presidente'' Javier Milei.

Javier “Petete” Muñoz, reconocido empresario que está a cargo del proyecto, afirmó el compromiso del emprendimiento con el sector público que figuraba ‘’en los contratos municipales y provinciales'' que se firmaron previo a la concesión.

El restaurante, que fue tercerizado, comenzará a funcionar en los próximos días.

Muñoz enumeró acciones como las cesion de cabañas para el alojamiento de musicos que estuvieron en el San Pedro Country Music Festival y la realización de presentaciones culturales y deportivas que se desarrollaron en las últimas semanas.

‘’Hoy el sampedrino solo tiene este acceso al río porque lo demás es todo privado'', dice Muñoz, que agrega que la entrada al complejo es ‘’sumamente módica'' para quienes quieran pasar el día.

Además, la apuesta a San Pedro es mirando al ‘’miniturismo'', ya que la ‘’por la situación económica, la gente lo primero que descarta es irse de vacaciones''.

