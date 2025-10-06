Tanque copa: el Gobierno va a la Justicia contra la empresa que cobró y abandonó la obra

Ads

Isabel Carrasco adelantó su plan para Salud y confirmó que cambian todos los funcionarios del áreaos directores de Compras.

Elecciones 2025: Fuerza Patria y La Libertad Avanza enseñan cómo usar la Boleta Única de Papel

Ads

Apuñalado ingresó al Hospital desde el Bajo Tala y acusan a su pareja

Hockey: Náutico campeón del CRC sub 16 en Bahía Blanca

Ads

Patín carrera: Huincaló se consagró bicampeón nacional

Qué lástima, Bandera de la Patria (reporte)

En Bozzano y Sargento Selada advierten por un poste de luz con riesgo de caerse

Ads

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán su mensualidad de octubre a partir del miércoles 8

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

—------------------------------

CLIMA:

Cielo algo nublado, 18° de temperatura máxima, viento del sector Suroeste

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Dr. Casella 500

San Martín y Naón

Mitre 1101

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

- incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti, La Delfina restó.