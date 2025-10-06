Lo que importa - Viernes 06 de octubre de 2025
Tanque copa: el Gobierno va a la Justicia contra la empresa que cobró y abandonó la obra
Isabel Carrasco adelantó su plan para Salud y confirmó que cambian todos los funcionarios del áreaos directores de Compras.
Elecciones 2025: Fuerza Patria y La Libertad Avanza enseñan cómo usar la Boleta Única de Papel
Apuñalado ingresó al Hospital desde el Bajo Tala y acusan a su pareja
Hockey: Náutico campeón del CRC sub 16 en Bahía Blanca
Patín carrera: Huincaló se consagró bicampeón nacional
Qué lástima, Bandera de la Patria (reporte)
En Bozzano y Sargento Selada advierten por un poste de luz con riesgo de caerse
Cronograma de pagos de Anses para octubre
Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán su mensualidad de octubre a partir del miércoles 8
CLIMA:
Cielo algo nublado, 18° de temperatura máxima, viento del sector Suroeste
FARMACIAS DE TURNO:
Dr. Casella 500
San Martín y Naón
Mitre 1101
