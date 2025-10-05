Patín carrera: Huincaló se consagró bicampeón nacional
El club sampedrino se quedó con el primer lugar en Encuentro Nacional de Escuelas y Transición que se disputó en Vicente López. En 2024 habían obtenido el mismo resultado en la primera edición del certamen.
Este sábado, en la pista olímpica de Vicente López, se disputó una nueva edición del Encuentro Nacional de Escuelas y Transición.
El club Huincaló presentó 22 patinadores que por sus actuaciones enq distintas categorías sumaron 526 puntos que le dieron a la institución sampedrina el primer puesto en el certamen por segundo año consecutivo.
La delegación retornó a San Pedro alrederdor de las 23.30 y fue recibida por familiares y amigos que festejaron junto a los patinadores y cuerpo técnico un nuevo campeonato.
