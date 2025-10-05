Este sábado, en la pista olímpica de Vicente López, se disputó una nueva edición del Encuentro Nacional de Escuelas y Transición.

El club Huincaló presentó 22 patinadores que por sus actuaciones enq distintas categorías sumaron 526 puntos que le dieron a la institución sampedrina el primer puesto en el certamen por segundo año consecutivo.

La delegación retornó a San Pedro alrederdor de las 23.30 y fue recibida por familiares y amigos que festejaron junto a los patinadores y cuerpo técnico un nuevo campeonato.

