"Necesitamos de su ayuda, ya que nos cansamos de llamar a Coopser y no nos dan importancia. Tenemos miedo que se caiga el poste de la luz y que alguien salga herido. La gente circula mucho por esta calle y hay niños pequeños en la zona. Esto es en Bozzano y Sargento Selada", reportaron.

