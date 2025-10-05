Advierten por un poste de luz con riesgo de caerse
"Necesitamos de su ayuda, ya que nos cansamos de llamar a Coopser y no nos dan importancia. Tenemos miedo que se caiga el poste de la luz y que alguien salga herido. La gente circula mucho por esta calle y hay niños pequeños en la zona. Esto es en Bozzano y Sargento Selada", reportaron.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión