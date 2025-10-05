Un hombre permanece internado con lesiones graves en el Hospital local tras haber sido apuñalado por su pareja en la zona del callejón Arana, en Bajo Tala.

Desde allí fue trasladado al a Guardia este domingo por la madrugada por un vecino, con heridas de arma blanca en la zona abdominal.

Desde el Hospital dieron aviso a la Justicia para poner en marcha la investigación a través de Fiscalía, que recogió testimonios sobre lo ocurrido.

El principal relato lo aportó el hermano de la víctima, quien señaló como responsable de las lesiones a la pareja de su hermano.

La investigación procura ahora estbablecer en qué circunstancias se produjo el hecho que derivó en las lesiones.

El herido tenía una herida cortopunzante de alrededor de dos centímetros de profundidad en el abdomen y permanecía internado en observación.