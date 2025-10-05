Náutico se metió en la final del Campeonato Regional de Clubes para menores de 16 años que se disputa en Bahía Blanca, este sábado después de golear 5 a 1 a Universitario, equipo de la ciudad bahiense.

Ads

Los goles de las dirigidas por Jordana Bitonte fueron anotados por Isabella Biain Alcorta, Sara Podestá, Catalina Olivera y Yasmín Muratone, que convirtió en dos ocasiones.

El Celeste llegó a semifinales producto de dos triunfos y un empate y en la final, que se juega este domingo desde las 14.00, se enfrentará a Polideportivo Villa Gesell, rival con el que repartió puntos en la segunda fecha.

Ads

Puede interesarte

Ads