Hockey: Náutico es finalista del CRC sub 16 que se disputa en Bahía Blanca
El equipo sampedrino goleó 5 a 1 en semifinales e ira por el campeonato este domingo desde las 14.00 ante Polideportivo Villa Gesell.
Náutico se metió en la final del Campeonato Regional de Clubes para menores de 16 años que se disputa en Bahía Blanca, este sábado después de golear 5 a 1 a Universitario, equipo de la ciudad bahiense.
Los goles de las dirigidas por Jordana Bitonte fueron anotados por Isabella Biain Alcorta, Sara Podestá, Catalina Olivera y Yasmín Muratone, que convirtió en dos ocasiones.
El Celeste llegó a semifinales producto de dos triunfos y un empate y en la final, que se juega este domingo desde las 14.00, se enfrentará a Polideportivo Villa Gesell, rival con el que repartió puntos en la segunda fecha.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión