Qué lastima, Bandera de la Patria
"Qué Lástima, Bandera de La Patria. Hace algún tiempo, ante una que estaba deshilachada, porque no se cumple el protocolo de izarla y arriarla, con mucho esfuerzo donamos una y acá está, de nuevo deshilachada y hecha girones.
Como se aprecia en la foto, está ligada por una cuerda sola y enrollada sobre sí misma. Capaz tenga arreglo todavía", reportó el exdiputado Eduardo Polimante.
