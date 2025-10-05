Camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que los sampedrinos irán a votar por diputados nacionales, las principales fuerzas políticas en disputa salieron a hacer docencia para el uso de la Boleta Única de Papel.

Ads

Esta será la primera elección en la que se utilice esta modalidad aprobada por el Congreso nacional, por lo que la campaña está centrada en que los votantes sepan con qué se van a encontrar en los cuartos oscuros y cómo proceder.

Este sábado, el móvil de Sin Galera encontró en el centro a referentes de las dos principales listas en disputa con puestos en Mitre y la Peatonal, uno frente a otro, enseñando a transeúntes cómo votar con la Boleta Única de Papel.

Ads

De un lado había militantes de Fuerza Patria, con referentes de La Cámpora como la concejala Tamara Vlaeminck, y del otro estaban los de La Libertad Avanza, con el coordinador local Luis Silva a la cabeza.

Son dos de las 15 listas que compiten por las bancas en juego en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Ads

En el caso de Fuerza Patria, la nómina la encabeza Jorge Taiana; en el de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que esta semana estuvo envuelto en polémica por su vínculo con el acusado de narcotráfico Federico Machado.

Puede interesarte