Elecciones 2025: Fuerza Patria y La Libertad Avanza enseñan cómo usar la Boleta Única de Papel
Ambas fuerzas dispusieron puestos en el centro y otros puntos de la ciudad para informar a los electores cómo será la implementación de la nueva modalidad de votación, que debuta el 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.
Camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que los sampedrinos irán a votar por diputados nacionales, las principales fuerzas políticas en disputa salieron a hacer docencia para el uso de la Boleta Única de Papel.
Esta será la primera elección en la que se utilice esta modalidad aprobada por el Congreso nacional, por lo que la campaña está centrada en que los votantes sepan con qué se van a encontrar en los cuartos oscuros y cómo proceder.
Este sábado, el móvil de Sin Galera encontró en el centro a referentes de las dos principales listas en disputa con puestos en Mitre y la Peatonal, uno frente a otro, enseñando a transeúntes cómo votar con la Boleta Única de Papel.
De un lado había militantes de Fuerza Patria, con referentes de La Cámpora como la concejala Tamara Vlaeminck, y del otro estaban los de La Libertad Avanza, con el coordinador local Luis Silva a la cabeza.
Son dos de las 15 listas que compiten por las bancas en juego en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En el caso de Fuerza Patria, la nómina la encabeza Jorge Taiana; en el de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que esta semana estuvo envuelto en polémica por su vínculo con el acusado de narcotráfico Federico Machado.
