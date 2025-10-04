Tras confirmar a La Opinión su designación como nueva secretaria de Salud, la todavía directora del Hospital Isabel Carrasco recibió el móvil de Sin Galera para recorrer el nosocomio y adelantar su plan para el sistema sanitario local.

Carrasco expuso su proyecto ante el intendente Cecilio Salazar la semana pasada y recibió de su parte el respaldo para llevar adelante las modificaciones que considere necesarias.

Entre las más relevantes está la decisión de prescindir del actual equipo político administrativo de la Secretaría de Salud, que conformaban el director de Compras, Silvio Jaime, y el director de Personal, Augusto Ramos. “Pasan a otro sectores”, dijo.

Carrasco informó que llevará su propio personal para la administración del área, aspecto que considera muy relevante para la gestión, y de hecho mantuvo una reunión con Jaime y una persona que es licenciado en Economía que la acompañó.

Entre los planes que la funcionaria anunció está la preocupación por poner el foco en la atención primaria, es decir en los centros de salud, y confirmó que el actual presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, será parte de su equipo para esa tarea.

Isabel Carrasco mantuvo un extenso diálogo con Lilí Berardi.

Carrasco cuestionó el funcionamiento de los centros de salud en la actualidad y dijo que "son un desastre", porque la gestión hasta el momento no logró evitar que el Hospital sea el que reciba a todos los pacientes.

La médica aseguró que procurará llevar el modelo que aplicó en el nosocomio a todo el sistema sanitario, y advirtió que "a la gente que no está dispuesta a trabajar no le va a gustar" su modalidad de gestión.

Sobre la secretaria saliente, María Vargas, dijo que la última vez que hablaron tuvieron "una charla maravillosa" y que ahora que la médica terapista vuelve al cargo que tenía reservado, deberá trabajar los domingos, que es el día vacante.

Confirmó que no utilizará el denominado Polo de Salud de calle Mitre y que no sabe "qué uso le dará el Municipio". En ese marco, dijo que "hay que estar en el territorio", lo que implica que evaluará adónde destinará al personal que trabaja en esa sede.

“Esto no es una cacería de brujas, hay gente muy valiosa. Imagino que hay gente que quiso hacer muchas cosas y no pudo, lo tenemos que hacer”, dijo sobre el abordaje de los centros de salud.