Lo que importa - Viernes 05 de septiembre de 2025
Rige la veda electoral: cuáles son las prohibiciones para los partidos y ciudadanos
Insólita intervención de UTOI: obligaron a hacer flexiones de brazos a un joven en la vía pública
Ferrocarril Mitre: analizarán la estructura de los puentes sobre los ríos Areco, Arrecifes y El Tala
Inseguridad: le robaron la bicicleta a un chico de 13 años en pleno centro
El Aeroclub recibirá la primavera con un show de talentos
Así fue el intento de robo en San Pedro Automotores: en la huida, un delincuente borracho quedó desvanecido
Incendio de vivienda en Almafuerte al 1400: dos personas fueron socorridas por los Bomberos
Heladas: INTA San Pedro anunció que habrá Servicio de Alarma este jueves
—------------------------------
NECROLÓGICA:
Falleció Alfredo Ferreyra a los 84 años
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado con 12° de máxima, viento del sector Suroeste rotando al Sur
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Avenida Sarmiento y Pavón
San Martín 150
—--------------------------
—-------------------------------------
—------------------------------------------------
