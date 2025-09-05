Rige la veda electoral: cuáles son las prohibiciones para los partidos y ciudadanos

Insólita intervención de UTOI: obligaron a hacer flexiones de brazos a un joven en la vía pública

Ferrocarril Mitre: analizarán la estructura de los puentes sobre los ríos Areco, Arrecifes y El Tala

Inseguridad: le robaron la bicicleta a un chico de 13 años en pleno centro

El Aeroclub recibirá la primavera con un show de talentos

Así fue el intento de robo en San Pedro Automotores: en la huida, un delincuente borracho quedó desvanecido

Incendio de vivienda en Almafuerte al 1400: dos personas fueron socorridas por los Bomberos

Heladas: INTA San Pedro anunció que habrá Servicio de Alarma este jueves

NECROLÓGICA:

Falleció Alfredo Ferreyra a los 84 años

CLIMA:

Día soleado con 12° de máxima, viento del sector Suroeste rotando al Sur

FARMACIAS DE TURNO:

Avenida Sarmiento y Pavón

San Martín 150

www.laopinionsemanario.com.ar

