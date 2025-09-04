Ferrocarriles Argentinos estudiará el estado de los puentes sobre los cursos de agua del Areco, Arrecifes y El Tala, del ramal Mitre, que quedaron afectados tras el temporal de mayo último.

La empresa emprendió una licitación a través del Servicio de Inspección Especial de Puentes Ferroviarios de la línea que une Retiro con Rosario.

Los trabajos de campo se realizarán a lo largo de la traza, “en las obras de arte ubicadas en las progresivas de los kilómetros 127,739 (río Areco); 156,180 (río Arrecifes) y 157,350 (arroyo El Tala)”, indicó Crónica Ferroviaria.

El pliego establece que “los trabajos requeridos deberán ser realizados conforme a su fin, para lo cual deberán considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para la correcta prestación del servicio”, es decir, dejarlos operativos.

Esto, a su vez, evidencia que algunos inconvenientes se presentaron después del diluvio que azotó sobre la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

El valle de inundación del río Arrecifes y el arroyo El Tala, después de las copiosas lluvias de mayo último.

El plazo máximo previsto para la ejecución de los trabajos será de 90 días corridos. “Dadas las características de las tareas a llevarse a cabo y sus posibilidades de coordinación, se consideran dos etapas principales, para las cuales se postulan plazos diferenciados desde el inicio hasta su entrega”, expresa el pliego.

Esto significa que habrá 15 días para las tareas previas de inspección, 25 días para la evaluación y el diagnóstico, y 50 días para la intervención.

Dentro del plazo prevén la verificación y el diagnóstico estructural, el estudio de servicialidad de pilotaje, el estudio del suelo y los planos de estructura existentes.

Este viernes se conocerá quién será la empresa especializada para las tareas, momento en que procederán a la apertura de sobres.