Con la intención de recuperar una de las fiestas más esperadas del calendario, la comisión directiva del Aeroclub San Pedro organiza para el próximo 21 de septiembre un desfile de talentos.

Ads

La gran fiesta de la primavera comenzará alrededor de las 11.00 de la mañana y finalizará a las 18.00 y promete ser la antesala de próximos festejos como los de otras épocas, que perduran en el recuerdo de los sampedrinos por ser multitudinarios.

La convocatoria es para todos aquellos que canten, bailen, hagan magia, entretengan y se animen a demostrar lo que hacen ante el público.

Será un Día de la Primavera con muchos regalos, mucha música y entretenimiento para todas las edades.

Ads

La inscripción de talentosos se realiza en la secretaría del Aeroclub, llamando al 3329 36 0411 y en el local de la fábrica de pastas frescas El Tete, Mitre 1.330

Puede interesarte

Puede interesarte





Ads