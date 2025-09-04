Un video filmado por vecinos de San Pedro en la zona de Depietri y San Martín reveló una repudiable actitud de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el marco de un control de rutina.

Los policías de esa fuerza, con asiento en San Nicolás, estaban en la ciudad para operativos como los que habitualmente desarrollan como refuerzo a los recorridos preventivos de seguridad.

En ese marco, en la zona próxima a la escuela 4 y la cancha de Defensores Unidos interceptaron a un grupo integrado por un joven y dos chicas, para identificarlos.

La UTOI obligó a hacer flexiones a un joven tras interceptarlo para identificarlo.

A las mujeres las dejaron ir y al joven lo obligaron a hacer flexiones de brazos frente al patrullero, que tenía las luces encendidas, puesto que ya era de noche.

No contentos con esa exigencia que nada tiene que ver con sus deberes, en medio de gritos del tipo "vamos, vamos", los efectivos de UTOI pateaban en los pies al joven mientras hacía el ejercicio exigido.

"Venían los tres normalmente, sin hacer desorden, sin gritar, sin nada, venían caminando", señalaron testigos de lo ocurrido, que quedó filmado y fue difundido por los vecinos, indignados con la situación.

