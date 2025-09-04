Al menos tres sujetos intentaron ingresar a la sede de la concesionaria San Pedro Automotores la semana pasada, intentó de robo que fue frustrado por el dueño, que se despertó y comenzó a gritar.

El hecho sucedió cerca de la medianoche. José Caballero se hallaba durmiendo en su casa, lindante al salón de ventas sito en Mitre y Zanúccoli, hasta que ruidos provenientes del techo lo sobresaltaron.

En medio de la situación, Caballeró comenzó a gritar con la finalidad disuadir a los intrusos. Al levantarse, observó que otros dos personas habían dañado uno de los ventanales del local y se encontraban sobre la vereda.

Ante su reacción, los delincuentes emprendieron la huida hacia la esquina. En ese instante, uno de los sujetos cayó y quedó tendido en la vereda, mientras su compañero pretendió llevárselo, arrastrándolo de un brazo.

Sin embargo, al no poder moverlo, rápidamente se desprendió de su cómplice y desapareció del lugar.

Lo curioso fue que el delincuente no reaccionó. Llegó la policía y, ante el desenlace ,también una ambulancia, que lo trasladó hasta el Hospital. Allí se constató que su estado de ebriedad era notorio, próximo al coma etílico.

En cuanto al que trató de romper el techo, también abandonó el lugar raudamente. Policía Científica practicó pericias en el lugar y se constataron daños. La Justicia ordenó una serie de diligencias en procura de dar con los autores del hecho.

