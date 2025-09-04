Durante la noche del pasado miércoles, delincuentes robaron una bicicleta a un adolescente, en la intersección de Ruíz Moreno y Mitre.

Ads

El hecho ocurrió cuando el chico, de 13 años, dejó su rodado fuera de un comercio para hacer una consulta, y, al regresar, ya no estaba.

“Él estaba con sus amigos y entró para preguntar algo. Salió y se habían llevado su bici”, refirió la hermana de la víctima, quien explicó que el rodado “tiene calcomanías” y que aguardan novedades sobre el vehículo.

Ads

Ads