Inseguridad: le robaron la bicicleta a un chico de 13 años en pleno centro
El adolescente había dejado su rodado en la vereda de un comercio, en la esquina de Ruíz Moreno y Mitre, cuando desconocidos se la llevaron. La familia pide ayuda para recuperarla.
Durante la noche del pasado miércoles, delincuentes robaron una bicicleta a un adolescente, en la intersección de Ruíz Moreno y Mitre.
El hecho ocurrió cuando el chico, de 13 años, dejó su rodado fuera de un comercio para hacer una consulta, y, al regresar, ya no estaba.
“Él estaba con sus amigos y entró para preguntar algo. Salió y se habían llevado su bici”, refirió la hermana de la víctima, quien explicó que el rodado “tiene calcomanías” y que aguardan novedades sobre el vehículo.
