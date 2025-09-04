Incendio de vivienda en Almafuerte al 1400: dos personas fueron socorridas por los Bomberos
Ocurrió durante la tarde de este jueves. Los propietarios del domicilio fueron asistidos por los médicos del Same. Los voluntarios acudieron tras ser alertados por vecinos del barrio.
Durante la tarde de este jueves, Bomberos intervino en un incendio de una vivienda ubicada en Almafuerte 1419.
El oficial a cargo de la unidad, Marcos Varela, informó que el foco ígneo tuvo lugar en la cocina del domicilio y que dos personas debieron ser socorridas.
En el lugar, personal del Same atendió a los afectados, dos mayores de edad, quienes no requirieron derivación a la Guardia del Hospital.
Como resultado del incendio, la vivienda sufrió daños materiales en uno de sus cinco ambientes y los voluntarios pusieron en marcha los protocolos de enfriamiento correspondientes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión