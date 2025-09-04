Durante la tarde de este jueves, Bomberos intervino en un incendio de una vivienda ubicada en Almafuerte 1419.

El oficial a cargo de la unidad, Marcos Varela, informó que el foco ígneo tuvo lugar en la cocina del domicilio y que dos personas debieron ser socorridas.

Médicos atendieron a los propietarios de la vivienda.

En el lugar, personal del Same atendió a los afectados, dos mayores de edad, quienes no requirieron derivación a la Guardia del Hospital.

Como resultado del incendio, la vivienda sufrió daños materiales en uno de sus cinco ambientes y los voluntarios pusieron en marcha los protocolos de enfriamiento correspondientes.

