La Estación Experimental del INTA anunció que en la noche de este jueves llevará a cabo el servicio de alarma para el control de heladas.

Ads

"Teniendo en cuenta algunos pronósticos consultados, durante la noche y la madrugada se podrían dar temperaturas bajo cero. Por ello hemos decidido realizar el servicio de alarma, siendo el tercer seguimiento.

El 31 de agosto INTA informó que había finalizado el período de acumulación de frío, con estos resultados:

Ads

*Horas de frío al 31/08: 540 (Promedio histórico 543)

*Unidades de frío al 31/08: 748 (Promedio histórico 760)

“Desde el punto de vista agronómico, estos valores permiten considerar un desarrollo adecuado de las variedades cultivadas en la zona, con un cumplimiento normal de las fases fenológicas de floración y brotación”, indicó el informe.

Ads

"No obstante, la vigésima octava edición del Servicio de Alarma para Control de Heladas sigue activa durante septiembre, para las noches con temperaturas previstas por debajo de 0 ºC".

Y esta noche es probable que se registren marcas por debajo de este valor.

Ads