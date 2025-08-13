Lo que importa - Miércoles 13 de agosto de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera.
Este martes el municipio anunció la realización de la Fiesta de la Ensaimada durante el próximo fin de semana largo.
Copa País: con la serie a su favor, San Pedro viaja a Chacabuco en busca del título
Caso Naiara: más de 20 testigos pasaron en la primera jornada del juicio
Coopser tuvo asamblea extraordinaria para avanzar con la futura estación San Pedro Industrial
Impuesto Inmobiliario Urbano: este miércoles vence la cuarta cuota, que no tendrá incremento
Juegos Panamericanos Junior: Candela Vázquez debutó con triunfo y se metió en la próxima ronda
Elecciones 2025: apareció la lista de Fuerza Patria, sin Matías Monfasani
Dictan clases de gimnasia en el CIC para mayores de 20 años
Pagos ANSES:
Hoy miércoles cobran jubilados con la mínima y titulares de AUH con DNI terminados en 3, el jueves en 4.
—------------------------------
CLIMA:
Cielo parcialmente nublado, 15° de temperatura máxima, viento del sector sureste a 42 km
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Dr. Casella 500
Mitre 1101
Avenida Sarmiento y Pavón
—--------------------------
—------------------------------------------------
