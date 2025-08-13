Este martes el municipio anunció la realización de la Fiesta de la Ensaimada durante el próximo fin de semana largo.

Copa País: con la serie a su favor, San Pedro viaja a Chacabuco en busca del título

Caso Naiara: más de 20 testigos pasaron en la primera jornada del juicio

Coopser tuvo asamblea extraordinaria para avanzar con la futura estación San Pedro Industrial

Impuesto Inmobiliario Urbano: este miércoles vence la cuarta cuota, que no tendrá incremento

Juegos Panamericanos Junior: Candela Vázquez debutó con triunfo y se metió en la próxima ronda

Elecciones 2025: apareció la lista de Fuerza Patria, sin Matías Monfasani

Dictan clases de gimnasia en el CIC para mayores de 20 años

Pagos ANSES:

Hoy miércoles cobran jubilados con la mínima y titulares de AUH con DNI terminados en 3, el jueves en 4.

CLIMA:

Cielo parcialmente nublado, 15° de temperatura máxima, viento del sector sureste a 42 km

FARMACIAS DE TURNO:

Dr. Casella 500

Mitre 1101

Avenida Sarmiento y Pavón

