Este martes tuvo lugar en los Tribunales de San Nicolás la primera jornada del juicio oral y público contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, acusados del asesinato de Naiara Durán.

Unos 22 testigos, entre ellos los médicos que practicaron la autopsia el cuerpo de Naiara, pasaron por la sala de audiencias durante la primera jornada del debate, que comenzó alrededor de las 9.00 de la mañana y terminó pasadas las 16.00, con un cuarto intermedio al mediodía.

La primera en prestar declaración fue Elsa Romero, la abuela de Naiara, quien fue convocada para contar cómo había sido la vida de su nieta hasta el momento del crimen, los pormenores que conocía de la relación que mantenía con su expareja Francisco Vlaeminck, entre otros aspectos.

La familia de Naiara concurrió con remeras que tenían el rostro de la joven estampado y la cantidad de personas que llegó a Tribunales fue tal que no todas pudieron pasar a la sala de audiencias.

Entre los presentes estaba la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, puesto que el caso está caratulado como femicidio.

Los acusados decidieron que el juicio no sea por jurados sino técnico, puesto que su abogado particular, Adolfo Suárez Erdaire, tiene como estrategia de defensa atacar desde el punto de vista formal las pruebas colectadas por la fiscala María del Valle Viviani durante la instrucción.

Así, la primera jornada tuvo muchas cuestiones técnicas que se ventilaron en el debate: desde los metros río adentro donde estaba el tambor, hasta los aspectos vinculados al mantel en el que estaba envuelto el cuerpo de Naiara o los pelos del perro que hallaron y que nunca pudieron cotejar porque el animal desapareció misteriosamente.

Los peritos de la Policía Federal ratificaron que los perros de esa fuerza detectaron sangre humana de más de 48 horas en la casa, ante los planteos del abogado defensor, que pretendía poner en duda esa prueba.

La segunda jornada será este miércoles, cuando se cumplen dos años desde aquel domingo de las elecciones Primarias 2023 en el que Naiara salió de su casa en moto y no se la vio más.

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, dentro de un tambor de 200 litros que fue divisado por un pescador en la zona de Cantando en el Río, flotando en el riacho.

Pasarán, entre los testigos, personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero, que tuvo a su cargo la investigación, y de Policía Científica, que practicaron las pericias durante la instrucción de la causa.

Además, se espera que declaren Francisco Vlaeminck, Daiana Franco y Mario Franco, padre de ella, acusado de encubrimiento.

Viviani llevó a Francisco Vlaeminck y a Daiana Franco a juicio detenidos, acusados de haber matado a Naiara a puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Primera Junta y Bottaro donde ambos convivían.

Las pericias hallaron restos de sangre bajo una pintura reciente en las paredes de la casa y el mantel en el que estaba envuelto el cuerpo sin vida de la joven víctima coincide con uno que se ve en muchas fotos de redes sociales de la pareja acusada.

El personal policial que practicó pericias en la casa también ratificó la limpieza del cuarto donde encontraron las manchas de sangre respecto del resto de la casa.

Para Viviani, las pruebas son suficientes para lograr una condena, que en ambos casos sería de prisión perpetua porque la acusación es por homicidio agravado, que incluye la figura de femicidio en el caso de Vlaeminck.

Para el abogado Suárez Erdaire, las pruebas no son contundentes para condenar a sus pupilos. La decisión final la tendrán los jueces cuando una vez que termine el juicio este miércoles deliberen respecto de los elementos probatorios y los alegatos de las partes.