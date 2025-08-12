Finalmente, este martes la Junta Electoral bonaerense oficializó la lista de Fuerza Patria en San Pedro, que representa al intendente Cecilio Salazar para las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Tras varios días de incertidumbre —la oficialización fue el viernes, excepto para este frente en más de 10 municipios—, la boleta que encabezan el director de Deportes Valentín Bravo, la presidenta del bloque oficialista Candelaria Cuscuela y el secretario de Gobierno Martín Baraybar apareció en la web del organismo.

La particularidad fue que en el séptimo lugar no está Matías Monfasani, quien figuraba al cierre a pesar de que Salazar no había sido informado que le habrían la nómina ni el propio exedil hijo de Daniel Monfasani estaba al tanto, pero tampoco está Silvestre Llarín, que era el nombre que Cecilio había colocado allí.

En ese casillero está ahora Adrián Devito, el subsecretario de Servicios Públicos exhombre del radicalismo, quien iba noveno pero subió escalones en la lista. En su lugar quedó el segundo suplente (primer varón), el exdirector administrativo y ahora emplado del Concejo Juan Rondán. La nómina de suplentes tiene cinco en lugar de seis personas.

Fuerza Patria San Pedro está, ahora sí, en condiciones de hacer el acto de presentación de la lista, que estaba previsto para este martes pero fue postergado ante la falta de oficialización.

Además de Bravo, Cuscuela y Baraybar, la integran la concejala del Movimiento Evita Rita Leguizamón; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; y la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes.

Entre Devito y Rondán aparece la trabajadora social coordinadora del CIC, también exmilitante radical, Belén Lacuadra.

Los cinco suplentes son la directora de Comisiones de Fomento, Celina Bronce; el hijo del concejal Daniel Creus, Lucas Creus; Georgina Araldi, Lautaro Monzón; y Cecilia Monzón.

Los candidatos a consejeros escolares titulares son la directora de la escuela secundaria 7, Ivana Rodríguez; el secretario de Modernización, Luciano Arias; y la coordinadora del Fines, Natalia Romero. Los suplentes, Juan Manuel Bon, Valeria Martínez y Jorge D'Andrea.