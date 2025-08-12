La Municipalidad, a través de la secretaría de Desarrollo de la Comunidad, anunció que comenzarán a dictar clases de gimnasia en el Centro Integrador Comunitario.

Ads

La instructora a cargo será Natalia Basualto y las jornadas tendrán lugar los miércoles y jueves, de 8.30 a 9.30.

La actividad está dirigida a personas mayores de 20 años y quienes deseen sumarse deben inscribirse previamente en el CIC, ubicado en Hermano Indio y Casella.

Ads

Puede interesarte

Ads