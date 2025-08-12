Dictan clases de gimnasia en el CIC para mayores de 20 años
Tienen lugar los miércoles y jueves, de 8.30 a 9.30. La actividad es gratuita y quienes deseen participar deben inscribirse con antelación.
La Municipalidad, a través de la secretaría de Desarrollo de la Comunidad, anunció que comenzarán a dictar clases de gimnasia en el Centro Integrador Comunitario.
La instructora a cargo será Natalia Basualto y las jornadas tendrán lugar los miércoles y jueves, de 8.30 a 9.30.
La actividad está dirigida a personas mayores de 20 años y quienes deseen sumarse deben inscribirse previamente en el CIC, ubicado en Hermano Indio y Casella.
