La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (Coopser) llevó a cabo una asamblea extraordinaria donde el punto saliente fue la aprobación de cuestiones vinculadas al proyecto energético de San Pedro.

Durante la reunión se presentó un informe detallado sobre los avances de la Estación Transformadora San Pedro Industrial. Entre los hitos destacados se mencionó la adquisición del terreno y del equipamiento central, así como las gestiones colaborativas entre Coopser, la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia.

Entre los puntos del orden del día se incluyó la constitución del “Derecho real de servidumbre de electroducto” sobre un terreno de 10.000 m², ubicado en Emilio Frers y Calle 74.

Asimismo, se acordó la provisión de un transformador de 30/20/30 MVA (132/34,5/13,8 kV), una reactancia limitadora de corriente de neutro de 33 kV. y un reactor creador de neutro artificial de 13,2 kV, que pasará a la Dirección Provincial de Energía.

Este equipamiento, adquirido en 2013 bajo una inversión de 1,2 millones de dólares, “será fundamental para el funcionamiento de la nueva estación transformadora, permitiendo aumentar significativamente la capacidad de transformación y distribución eléctrica”, señalaron tras la asamblea.

“Este avance es esencial no solo para mejorar la estabilidad y potencia del suministro actual, sino también para respaldar el crecimiento del Parque Agroindustrial y atender las nuevas demandas comerciales y residenciales en la región”, indicaron desde la cooperativa.

La iniciativa data de varios años y se convirtió en más de una ocasión en un hecho político proselitista, cobrando mayor notoriedad en época de campañas electorales.

Inclusive, llegó a figurar en el presupuesto de la provincia en 2023 la construcción de la red proveniente desde Villa Lía (San Antonio de Areco), que fue anunciado como un caso de inevitable ejecución y del que aún se continúa esperando. La realidad es que la inversión debe realizarse desde el Gobierno provincial y por el momento los recursos no aparecen.

