La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) informó que hasta este miércoles 13 de agosto rige el plazo para pagar con descuento la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en sus plantas edificada y baldía.

Para quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, la bonificación será de hasta el 10 por ciento.

Para efectuar el pago, los contribuyentes pueden ingresar a la web de Arba www.arba.gov.ar y abonar con tarjeta de crédito o por cajero automático, luego de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico. Dicho código se encuentra vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Para quienes deseen abonar de manera presencial, pueden hacerlo en entidades bancarias habilitadas y bocas de pago de Provincia Net.

Es importante recordar que tanto esta cuota como la siguiente, no tendrán actualizaciones en sus valores y mantienen los mismos montos que las emitidas anteriormente.

