Este miércoles desde las 20.00, San Pedro visita a Chacabuco en la vuelta de la final de la región bonaerense pampeana norte de la Copa País.

En la cancha de 9 de Julio, escenario que ya conoce, el elenco sampedrino buscará mantener la ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida y consagrarse campeón de esta primera edición del certamen organizado por el Consejo Federal.

En el primer encuentro de la serie, los dirigidos por Andrés Franzoia se impusieron por 2 a 0 antes los chacabuquenses gracias a los goles de Gastón Abaca y Joaquín Biain.

La delegación de San Pedro partirá rumbo a Chacabuco a las 15.00 desde la sede de la Liga Deportiva Sampedrina en Mitre y Fray Cayetano Rodríguez. La LDS convocó a los vecinos de la ciudad para que se acerquen a despedir al equipo.

