Juegos Panamericanos Junior: Candela Vázquez debutó con triunfo y se metió en la próxima ronda
La tenista sampedrina ganó en su presentación en los Panamericanos Junior y accedió a los octavos de final de la competencia que se jugaran este miércoles.
Este martes al mediodía, Candela Vázquez hizo su debut en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción con un triunfo.
La sampedrina arrancó con el pie derecho su participación en el certamen y se impuso por 6-2 y 6-3 ante la boliviana Dayanara Velasco por los dieciseisavos de final en singles femenino.
Ahora, en octavos, chocará ante la mexicana Marianne Angel que venció 6-0 y 6-3 a la costarricense Lucía Gallegos.
Los otros representantes de San Pedro, los regatistas Franciso Gómez y Delfina Kuttel, debutarán el viernes.
Gómez participa en la modalidad ILCA 7, mientras que Kuttel forma parte de la categoría ILCA 6. Su entrenador es otro sampedrino, Nicolás Schargorodsky.
