Este martes al mediodía, Candela Vázquez hizo su debut en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción con un triunfo.

Ads

La sampedrina arrancó con el pie derecho su participación en el certamen y se impuso por 6-2 y 6-3 ante la boliviana Dayanara Velasco por los dieciseisavos de final en singles femenino.

Ahora, en octavos, chocará ante la mexicana Marianne Angel que venció 6-0 y 6-3 a la costarricense Lucía Gallegos.

Ads

Los otros representantes de San Pedro, los regatistas Franciso Gómez y Delfina Kuttel, debutarán el viernes.

Gómez participa en la modalidad ILCA 7, mientras que Kuttel forma parte de la categoría ILCA 6. Su entrenador es otro sampedrino, Nicolás Schargorodsky.

Ads

Puede interesarte