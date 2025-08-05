Lo que importa - Martes 05 de agosto de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Interna en La Libertad Avanza: De Rosa pidió que "bajen" a Panatteri y habló de "nuevas castas"
Fotomultas: en San Pedro se espera la puesta en marcha, mientras avanza la investigación en la justicia platense
Usaron su foto de perfil y pidieron un remis a San Nicolás, al que dejaron plantado
Operativos de Anses y Pami en Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía
Yachting: de la mano de Francisco Gómez, Delfina Kuttel e Iván Luppi, Náutico se consagró campeón argentino de Team Race
Nuevamente, alertan por estafas en nombre de Matías Delgado, el niño de ocho años diagnosticado con leucemia
Nadadores de Pescadores lanzaron una rifa para viajar a un torneo en Mar del Plata
Médicos de cabecera de Pami: apareció el listado actualizado a 2025
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Roberto Manuel Hermida a los 81 años
Elsa Agustina Monserrat a los 93 años
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado con 15° de temperatura máxima, viento del sector Noreste rotando al Este a 25 km/h.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
3 de Febrero y Uruguay
Mitre 2440
—--------------------------
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
—------------------------------------------------
