Nuevamente, alertan por estafas en nombre de Matías Delgado, el niño de ocho años diagnosticado con leucemia
Familiares del pequeño advirtieron que una mujer fue vista en el centro ofreciendo rifas falsas y pidiendo dinero en nombre del niño. Recordaron que no realizan ninguna campaña solidaria de ese tipo y pidieron no caer en engaños. “La mamá no está saliendo a vender ningún número, dejen de abusar de la situación", expresaron.
Familiares de Matías Delgado, el niño de ocho años que padece de leucemia advirtieron que una persona, aprovechando la situación, pide dinero en nombre del pequeño.
Alertaron que una mujer fue vista en el centro de la ciudad, ingresando a cafeterías y comercios donde ofrecía rifas falsas.
No es la primera vez que estafadores utilizan la delicada situación del niño para intentar sacar provecho de la bondad de los sampedrinos.
La familia de Matías, quienes pidieron cadena de oración por la salud del pequeño, no están realizando ninguna rifa ni sorteando premios, informaron.
“La mamá no está saliendo a vender ningún número, dejen de abusar de la situación. Todo lo que se sepa lo vamos a comunicar nosotros, la familia, a través de las redes o algún medio de comunicación”, expresaron en un posteo de Facebook.
