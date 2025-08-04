Entre sábado y domingo, se disputó el Campeonato Argentino de Team Race en el Club Náutico de Olivos.

En la competencia fiscalizada por la Federación Argentina de Yachting participaron Francisco Gómez, Delfina Kuttel e Iván Luppi en representación del Club Náutico y se quedaron con el primer puesto en ILCA 6.

Los regatistas sampedrinos estuvieron bajo las ordenes de Nicolás Schargorodsky, la flota sampedrina se impuso ante embarcaciones de varios puntos de la región.

Gómez y Kuttel estan encarando la última parte de su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Panamericanos Junior que se disputaran en Asunción a partir del 9 de agosto.

