El grupo de nadadores del club Pescadores lanzó una rifa para solventar gastos y poder participar del torneo Atlantis, cuya sede es la ciudad de Mar del Plata.

El valor de los números es de 6000 pesos y también puede abonarse en dos veces.

Los premios a sortear son: una bicicleta rodado 29, un celular marca Redmi 14c, un horno eléctrico, una motosierra eléctrica, una waflera, una tostadora, una pava eléctrica, un kit de cubiertos para asado, un termo, un mate y un anafe portátil.

"No es un torneo tan importante como el Nacional, pero es muy necesaria esa integración", destacaron desde la subcomisión del club.

El sorteo será el 20 de septiembre a través de la lotería nacional nocturna. Si querés colaborar comunícate al 3329 553353 o al 468192.



