Tras la publicación de La Opinión de la semana pasada que informó cuáles son los médicos de cabecera de la obra social Pami, según lo que figura en la página web del organismo, apareció el listado actualizado.

Desde la oficina local habían señalado que no estaban autorizados a brindar información a los medios, por lo que había que recurrir al sitio de internet, que está desactualizado.

Tanto es así que hasta incluyen médicos con domicilios en calles que no existen en la ciudad y hasta profesionales que atendían en la clínica San Pedro, cerrada desde hace años.

Finalmente, La Opinión accedió al listado actualizado con el que trabajan en Pami San Pedro, aun cuando no pudo obtenerlo de manera oficial, para informar a la comunidad cuáles son los médicos de cabecera disponibles.

Son los siguientes:

Guillermo Rosales, que atiende en consultorios Despertares, Uruguay, 1065, tel. 435155; Fernando Molllo, Hospital privado Sadiv, Sarmiento 2795, WhatsApp 3329 602559; Carlos Sosa, consultorios San Camilo, Almafuerte 602, tel. 422522.

Rodrigo Sevilla Fiorito, consultorio Desperatres; Walter Liljesthröm, Sanatorio Coopser,tel 431400; María Paula Pineda, Beaumont 665, 3329 383990; Javier Sualdea, Hospital de San Pedro, 25 de Mayo 1901, 3329 53 7660, de 8.00 a 13.00.

Analía Navarri, Güemes 365, tel. 423841; María del Rosario Ramaglio, consultorios San Camilo; Silvinia Di Giorgio, Sanatorio Coopser; Eduardo Paladini, San Camilio; Mariela Cabrera, Beaumont 665, 3329 38 3990; Fátima Dreon, Hospital privado Sadiv.

